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رياضة

أزمة فى الزمالك.. جنش يرفض الجلوس بديلًا لـ أبو جبل

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:23 م
جنش وابو جبل
جنش وابو جبل
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس الزمالك افتعل أزمة جديدة مع باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جنش تحدث مع البرتغالي باتشيكو وطلب منه المشاركة في المباريات واخبره بعدم ضمه لقائمة الفريق وأنه يرفض الجلوس لمحمد أبو جبل احتياطي".

وتابع: "جنش كان معترض على عدم مشاركته أساسيًا خاصة أن باتشيكو كان وعده أنه هيلعب لذلك أبلغ باتشيكو برفضه الجلوس على الدكة واستبعاده نهائيًا من المباريات طالما لن يشارك أساسيًا".
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