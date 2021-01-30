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بين الناس

بسام يناشد وزارة التموين إضافة أبنائه إلى بطاقة التموين

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن بسام السيد شعبان، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم إضافة أولاده إلى بطاقة التموين الخاصة به بعد أن تقدم بكثير من الطلبات.

قال فى شكواه: أنا بناشد مسؤولي مديرية التموين وإدارة التموين بإدراج ابنائى "أسماء" بالغة من العمر 13 عاما، و"فارس" 11 عاما ، في بطاقة التموين حتى أستطيع أن أعول أسرتى المكونة من 4 أفراد بدخلى المتواضع الذي لا يكفي.

وأوضح : أن بطاقته التموينية  الحالية مدرج بها هو وزوجته فقط، لافتًا إلى أنه تقدم إلى إدارة التموين بطلب لإدراج أبنائه للاستفادة من الدعم التمويني، وصرف الخبز الذى أقوم بشرائة كل يوم، وأنا من العمالة اليومية وليس لنا إلا الله، مضيفا أن إدارة التموين أجابت بأن موقع تسجيل إدراج البيانات الجديدة للمواليد متوقفة حاليا وجميع عمليات تعديل بطاقات التموين تتم  من خلال وزارة التموين بالقاهرة.

وناشد المسئولين بوزارة التموين النظر الى أسرته بعين الرحمة والموافقة على إدراج أبنائه إلى البطاقة التموينية الخاصة به حتى يستفيد من الدعم التموينى وصرف الخبز .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
 ٠١٠٦٤١٢٥٦٥٨
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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