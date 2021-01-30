صباح البلد يستعرض أهم ما جاء في الجولة التفقدية للرئيس السيسي بالمشروعات ..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، فيديو لأبرز ما جاء في الجولة التفقدية ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحديث مع العمال، ومسؤولي المشروعات ، والطرق بالقاهرة الكبري ، والتشديد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية ، واستغلال كل جزء بالمشروع لصالح المواطن المصري .





كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والأهالي إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم ايضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى إطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية.