ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يتفقد عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:06 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
التوك شو
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات. 


وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الاعمال الحالية الجارى تنفيذها واستكمالها فى مناطق شرق القاهرة واحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى اطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات. 

كما اطلع الرئيس كذلك على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عائشة عقب إزالة المنازل العشوائية التي طمست معالم تلك المنطقة التاريخية، حيث تم نقل الأسر والاهالى إلى المدن الجديدة التي تم تشييدها لصالح سكان العشوائيات لتوفر لهم واقع جديد وحياة كريمة وسكن ملائم حديث به كافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل منظم حضارى بعيدًا عن مخاطر العشوائيات، كما تم ايضًا نقل الورش والمدابغ إلى مناطقها الجديدة، وذلك فى اطار مخطط الدولة لإعادة منطقة مصر القديمة إلى رونقها الحضارى ولما تحتويه من ارث تاريخي عريق، منها آثار القلعة، ومنطقة الفسطاط، ومجرى العيون ومنطقة مجمع الأديان، وكذلك مجموعة المساجد الاثرية. 

وقد توقف الرئيس لمناقشة المسؤولين والمشرفين في بعض مواقع العمل موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ ونهو الاعمال وفق اعلي المواصفات والمعايير، وكذلك دراسة توسعه بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلًا علي المواطنين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جنة جديدة في محافظة القاهرة.. حكاية بحيرة عين الصيرة من مستنقع قمامة لساحرة العيون.. شاهد

عزة مصطفى: بحيرة عين الصيرة كانت غير آدمية والدولة أعادت الحياة لها

مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة: مكان مليء بالقمامة والحيوانات الضالة .. فيديو

ممشى سياحي ومزرعة سمكية.. تفاصيل تطوير بحيرة عين الصيرة.. فيديو

بدلًا من العشش.. نقل 60 أسرة من بحيرة عين الصيرة لـ الأسمرات| تفاصيل

مول تجاري ووحدات سكنية تراثية.. تفاصيل تطوير سور مجرى العيون.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد..استقبال حافل من جماهير الأهلي لأبطال المارد الأحمر في قطر

بالملايين.. تعرف على حجم خسائر حريق سوق التوفيقية بالقاهرة

رموا مَية نار على وشه.. حبس طبيب وآخرين في اتهامهم بالتعدي على مدير مستشفى بطنطا

تلاعب في مونتاج الفيديوهات.. محامي "الزوجة العنتيلة" بالمحلة يفجر مفاجأة

بطلة المتزوجون .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة

مؤبد في هذه الحالة .. تعرف على العقوبة المنتظرة لـ الطبيب المتحرش بالرجال بعيادته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تجمع عائلي وجنازة.. بريطانية تصاب بصدمة بعد تغريمها 10 آلاف جنيه إسترليني

الصين تهدد عرش تيسلا وتطرح نيو NIO ET7 ذاتية القيادة بمدى 1000 كيلو للشحنة.. صور

سبقهما شاروخان.. عروسان يحتفلان بزفافهما فى الصحراء البيضاء بالوادي الجديد