ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. هيدي كرم بصحبة أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ

السبت 30/يناير/2021 - 09:14 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة هيدى كرم ، متابعيها بـ صور لها مع الفنان احمد زاهر من كوليس مسلسل " لؤلؤ " وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وعلقت هيدى كرم، على الصور قائلة : " من كواليس مسلسل #لؤلؤ ".

وتشارك هيدي كرم ، في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هيدى كرم تخطف أنظار متابعيها فى أحدث ظهور لها على انستجرام.. شاهد

بإطلالة أنيقة.. هيدي كرم تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاهد.. أحدث ظهور لـ هيدي كرم مع شقيقتها

شاهد.. أحدث ظهر لـ هيدى كرم على السوشيال ميديا

الجمال عدا الكلام.. هيدي كرم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

بدون مكياج.. هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ضعاف الشخصية.. شوقي السعيد: لاعبوا الزمالك كانوا يتجاوزون في حق المدربين

زوجة حاكم الشارقة تنتقد التعاون بين وزارة التعليم الإماراتية والإسرائيلية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. قصة زواجها الغريبة وتحوله إلى حب حقيقي

حكم جوزة الطيب في المذاهب الأربعة.. الإفتاء تجيب

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه