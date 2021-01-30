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أخبار البلد

الإمارات تحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة.. تفاصيل

السبت 30/يناير/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. 

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يحدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب  التمثيل العمالي بأبوظبي: إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حدد خطوات تجديد تصاريح الإقامة في الإمارات، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae   أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels، موضحة أن الخطوات تتمثل في التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق  ، واختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة،    وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم، وتقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة، وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.



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