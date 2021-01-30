يزن 300 كجم.. صحة الغربية تعلن نقل مواطن مصاب بالسمنة للعلاج بالقاهرة

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، السبت، عن تفعيل غرفة العمليات والطوارئ لمتابعة دور لجان مسئولة عمليات ضخ الأكسجين وانتظامها بجميع المستشفيات العامة والصدر والحميات بقرى ومراكز المحافظة.

















وأعلنت مديرية الصحة عن الانتهاء من الإجراءات اللازمة لنقل المدعو عادل العزب، ابن قرية سنباط بمركز زفتى، والذي يعاني من مرض السمنة المفرطة بعدما اقترب وزنه من 300 كيلو جرام، لعلاجه بمعهد ناصر بالقاهرة.









جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، لإنقاذ حياة الشخص المصاب ضد أي أخطار تهدد حياته.









وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه باشر آليات التنسيق مع الدكتور مجدي عوض، مدير هيئة الإسعاف بالغربية، سعيا إلى تخصيص سيارة إسعاف لنقل المصاب بالسمنة المفرطة لعلاجه بمعهد ناصر وتأمين حياته.









وأكد أنه سيتم تقديم جميع الخدمات العلاجيه وإجراء الفحوصات الطبية العلاجية للتأكد من السلامة الصحية للمواطن قبل إجراء أي تدخل جراحي بمعرفه أطباء معهد ناصر.









وأعلن وكيل الصحة عن تدشين فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" لمتابعة كافة حالات العزل الصحي المنزلي من مصابي فيروس كورونا واتباع بروتوكولات العلاج الرسمية.







