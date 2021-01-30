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اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع عمارات السلام بمدينة العبور

السبت 30/يناير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع عمارات "السلام" الجاري تنفيذها كسكن بديل لسكان المناطق غير الآمنة، يرافقه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو  الجهاز.


وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم بالمشروع، أعمال تنفيذ العمارات والمشروعات الخدمية بالمنطقة، وأعمال المرافق، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المقررة وبالكفاءة والجودة المطلوبة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين من فيروس كورونا. 


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من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ تنفيذ ٥٠٧٢ وحدة سكنية وإدارية وتجارية (134 عمارة) بمشروع عمارات السلام، والذى يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، كسكن بديل لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة إجمالية 1.325 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت نحو 66%، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق بالمشروع حسب تنسيق الموقع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ رافع الصرف الصحى للعمارات وجارٍ استلام الموقع.


وأشار المهندس أحمد عمران، إلى أنه بالنسبة للمشروعات الخدمية بمنطقة عمارات مدينة السلام، فإنه جارٍ تنفيذ "حضانة – مركز طبى – مخبزين – مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلًا – مدرسة تعليم ثانوى سعة 33 فصلًا"، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة للسكان الذين سيتم نقلهم للمنطقة.
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