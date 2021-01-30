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أخبار العالم

في السعودية.. قرار بإلزام الصيدليات بتوفير مخزون دائم لـ6 أشهر

السبت 30/يناير/2021 - 01:17 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
قررت السلطات الصحية في السعودية إلزام الصيدليات بلائحة تنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والشعبية، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

وأقرت السلطات اللائحة أخيرًا، والتي تقول إنه على مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بتوفير مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع المستحضرات المسجلة.

وذكرت اللائحة إنه يجب تعويض أي نقص خلال 3 أشهر كحد أقصى.

 وشددت اللائحة على ضرورة التزام المصانع والمستودعات بتوفير المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.

وأكدت اللائحة أهمية إعداد خطة واضحة لتوفير جميع المستحضرات المسجلة على أن تشمل الاستهلاك للعام السابق وتقديرها للاحتياج في العام القادم وإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء بذلك سنويًا.


ونبهت اللائحة، المصانع والمستودعات، بضرورة إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لتأثر الإمداد، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، إجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.



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