بسبب المخدرات عامل يقتل بائعا متجولا بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص وضبط الجانى بالإسكندرية.





تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص (بائع متجول ، مقيم بالقاهرة) داخل شقة كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.





على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت تحرياته أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص يعمل فنى تبريد وتكييف ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته مبلغ مالى و4 هواتف محمولة وكمية من المشغولات الفضية وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة، وذلك عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة.





بتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه باستخدام قطعة من القماش "كوفية" فأودى بحياته واستولى على المبلغ المالى و2 هاتف محمول وكمية من المشغولات الفضية.



