محافظ سوهاج: تطوير مستشفى دار السلام المركزي بتكلفة 361 مليونا و981 ألف جنيه

وأكد "الفقي" حرص جميع أجهزة الدولة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن استكمال المشروعات التنموية والخدمية، والانتهاء من المشروعات المتعثرة ووضع الحلول العاجلة لإنجازها وخاصة مشروعات المنظومة الصحية.

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في اجتماع مع أعضاء لجنة الأحزاب السياسية بسوهاج، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، وذلك في إطار التواصل والنقاش مع كل فئات المجتمع السوهاجي.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهد الانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مدن وقرى المحافظة، خاصة في مجالات البنية التحتية، ومياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة، والتعليم، والسياحة، والقطاع الصناعي.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير 181 قرية بسوهاج ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وأوضح محافظ سوهاج أهمية المبادرة الرئاسية، وأن ما يحدث في سوهاج الآن من مشروعات لم يكن ليحدث على مدار 40 عاما، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج، وأن هذا المشروع القومي يعد أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح أهالي وأبناء المحافظة.