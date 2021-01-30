في ميناء كيرتش.. روسيا تطلق السفينة الحربية الجديدة سيرجي كوتوف.. شاهد





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تدشين سفينة حربية روسية جديدة في ميناء كيرتش بشبه جزيرة القرم





وشهد ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم الروسية أمس الجمعة ب إطلاق سفينة حربية روسية جديدة تحمل اسم "سيرجي كوتوف" ضمن مشروع 22160.





يذكر أنه قد نشب حريق ضخم، اليوم السبت، جراء احتراق صهريج للتزويد بالوقود شمال غربي العاصمة الروسية موسكو، حسبما أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية.





من جهتها ذكرت وزارة الطوارئ أن ثلاث مروحيات مخصصة لمكافحة الحرائق تم إرسالها إلى مكان الحريق لتشارك في عملية الإطفاء عند الضرورة.



