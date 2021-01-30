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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يناقشان تفاصيل ختام المونديال

السبت 30/يناير/2021 - 05:20 م
وزير الرياضة ورئيس
وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد
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ريهام بكير
اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بمراسم ختام بطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير الجاري.

حضر الاجتماع الكابتن حسين لبيب مدير البطولة، والدكتور علاء عيد رئيس اللجنة الطبية بالبطولة، وباتريك شلوب ممثل الاتحاد الدولي لكرة اليد والمعنى بتنسيق حفل الختام.

استعرض اللقاء البرنامج المقترح بشأن ختام مونديال اليد وفق بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذى يتضمن مراسم احتفال المنتخب الفائز بالمونديال، وتوزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، والكلمات الرسمية، وتسليم راية تنظيم المونديال في نسخته ال 28  لاتحادي كرة اليد بالسويد وبولندا، والمقرر إقامة النسخة القادمة بهما عام ٢٠٢٣م. 

وتطرق اللقاء إلى الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال مراسم توزيع الميداليات وكأس البطولة لاسيما مع انتهاء نظام الفقاعة الطبية عقب المباراة الختامية، حيث تم التأكيد على مجموعة من الإجراءات الممثلة في ارتداء اللاعبين الكمامات أثناء استلام الميداليات، واستخدام المطهرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين اللاعبين ومقدمي الميداليات الذين سيخضعون إلى إجراء اختبار "رابيد تيست"  قبل مراسم الختام بمدة كافية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وصحة المنتخبات المشاركة. 

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للجميع من مسئولي الاتحاد الدولي، وأعضاء اللجنة المنظمة في ختام البطولة؛ استمرارًا للنجاحات التي حققتها مصر حتى الآن على المستوي التنظيمي والإداري لكافة جوانب البطولة. 

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لرئيس اللجنة الطبية وجميع المعنيين المشاركين من وزارة الصحة المصرية في النجاح في تطبيق نظام الفقاعة الطبية، والإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن سر نجاح تنظيم البطولة هو التناغم بين جميع الجهات والاتحاد الدولي، واللجنة المنظمة. 

ومن جانبه، استعرض رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كافة تفاصيل مراسم ختام النسخة ال 27 من مونديال اليد والوقت الزمني المحدد لكل فقرة من فقرات الختام، وتوزيع المهام المطلوبة على أعضاء اللجنة المنظمة ومسئولي الاتحاد الدولب، مشيدًا بتعاون وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المصرية، واللجنة المنظمة في استمرار النجاح المُحقق للخروج بالبطولة في أبهى صورة.

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على دور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الدائم للبطولة والتنسيق بشأن توفير كل الاحتياجات المطلوبة، وإقامة البطولة في ظرف استثنائي نتيجة تداعيات كورونا، والنجاح اللافت في التنظيم.
وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يناقشان تفاصيل ختام المونديال
وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يناقشان تفاصيل ختام المونديال
وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يناقشان تفاصيل ختام المونديال
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