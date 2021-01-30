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أخبار البلد

نقابة الأسنان عن واقعة الطبيب المتحرش: المخدر الموضعي لا يغيب الوعي بالكامل للمريض

السبت 30/يناير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد غالي


أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانًا، اليوم ، بخصوص الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "الطبيب المتحرش"، حيث أكدت أن أولوياتها في المقام الأول حماية سمعة الأعضاء.

وأضافت النقابة، في بيان، أنها لن تتردد في توقيع أقصى عقوبة للمخطئ، بما يتناسب مع فعله، ردعًا له وحماية سمعة الأعضاء، وبمجرد انتهاء تحقيقات النيابة تنفيذًا للائحة.

واستنكرت النقابة العامة لطب الأسنان، ما يثار حول تسبب مخدر الأسنان الموضعي في غياب الوعي الكامل للمريض، حيث إن هذه المعلومات مغلوطة بالكامل، طالبة من وسائل الإعلام توخي الدقة فيما يثار من أخبار ومعلومات تتعلق بالسمعة.
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