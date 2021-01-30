نقابة الأسنان عن واقعة الطبيب المتحرش: المخدر الموضعي لا يغيب الوعي بالكامل للمريض









أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان بيانًا، اليوم ، بخصوص الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ "الطبيب المتحرش"، حيث أكدت أن أولوياتها في المقام الأول حماية سمعة الأعضاء.





وأضافت النقابة، في بيان، أنها لن تتردد في توقيع أقصى عقوبة للمخطئ، بما يتناسب مع فعله، ردعًا له وحماية سمعة الأعضاء، وبمجرد انتهاء تحقيقات النيابة تنفيذًا للائحة.



