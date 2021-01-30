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أخبار العالم

في الأجواء اليمنية.. التحالف العربي يعترض مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

السبت 30/يناير/2021 - 07:34 م
طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
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أحمد محرم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي في بيان "نتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي".

وهز انفجار ضخم محطة غاز في محافظة البيضاء اليمنية جنوب شرقي العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن سقوط قتلى وعشرات المصابين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم السبت، بسقوط قتلى وعدد كبير من المصابين خلال انفجار محطة غاز في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين لحظة الانفجار الضخم بمحطة الغاز في اليمن، حيث اهتزت الأرض من شدة التفجير واشتعلت نيران ضخمة تبعها دخان كثيف مستمر.

وأكد إعلام محلي سقوط نحو 30 شخصا بين قتيلا وجريحا، بينما احترق عدد كبير من السيارات والمباني بمحيط محطة تعبئة الغاز الواقعة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
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