مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي: المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية تحظى بتأييد واسع

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الدكتورة أماني أبوزيد، تشغل حاليا منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة، بالاتحاد الإفريقي منذ عام 2017.





وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ترشيح الدكتورة أماني أبوزيد لتولي المنصب لفترة أخري، معقبا: "تحظي بتأييد واسع".





وأشار مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إلي أن الانتخابات بالاتحاد الأفريقي لها طريقة معقدة، موضحا أن الحملة المصرية تجري علي قدم وساق، لافتا إلي أن الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، قامت بتقديم رؤيتها لتعريف الدول الإفريقية إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي.





وأكد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر تكثف حملة كسف التأييد لدعم المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي.



