ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي: المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية تحظى بتأييد واسع

السبت 30/يناير/2021 - 08:58 م
الدكتورة أماني أبوزيد
الدكتورة أماني أبوزيد
Advertisements
محمد القاضي
قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إن الدكتورة أماني أبوزيد، تشغل حاليا منصب مفوضة البنية التحتية والطاقة، بالاتحاد الإفريقي منذ عام 2017.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ترشيح الدكتورة أماني أبوزيد لتولي المنصب لفترة أخري، معقبا: "تحظي بتأييد واسع".

وأشار مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، إلي أن الانتخابات بالاتحاد الأفريقي لها طريقة معقدة، موضحا أن الحملة المصرية تجري علي قدم وساق، لافتا إلي أن الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة، قامت بتقديم رؤيتها لتعريف الدول الإفريقية إزاء تطوير البنية التحتية بالقارة، والنجاحات التي حققتها خلال الأعوام الأربعة الماضية ابان توليها منصبها كمفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي.

وأكد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن مصر تكثف حملة كسف التأييد لدعم المرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولي لجمعيات التعليم الهندسي وعمداء الهندسة العالمي يختاران أماني أبو زيد قائدة أفريقية

الممر الملاحي والربط الكهربائي.. شاكر: لجنة البنية التحتية بالاتحاد الأفريقي تبحث تنفيذ 73 مشروعا

وزير الكهرباء: نحن على استعداد تام لتبادل الخبرات مع أشقائنا الأفارقة

أفريقية البرلمان تعلن دعمها للمرشحة المصرية لمنصب مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي

ترشيحاتنا

بعد عملية جديدة بـ أنفها .. إطلالات تكشف جمال وأنوثة حورية فرغلي

جمال مبارك وأحمد حلمي وياسمين عبد العزيز يقدمون العزاء فى محمد الصغير .. صور

إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بنبروه

النيابة العامة تأمر بحبس المتهم فى حريق التوفيقية

9 معلومات عن إنجى كيوان صاحبة الصور المثيرة للجدل مع عمرو دياب .. شاهد

رداحة.. أحمد موسى يعرض استنكار القطريين لهجوم الجزيرة على مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ميريهان حسين عرضتها للانتقاد