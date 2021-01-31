القوى العاملة: "مصر بكم أجمل" تدرب 25 شابا وفتاة من أصحاب الهمم تمهيدا لتسليمهم العمل

أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، بمراعاة كافة إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، وذلك بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك بتدريب 25 شابًا وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بتعزيز الاستفادة من كافة الطاقات من ذوي القدرات الخاصة، وذلك تمهيدًا لاستلامهم العمل.





وذكر الوزير في بيان، الأحد، أن المبادرة تنفذها الوزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وتهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.





وقال إن المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" تم إطلاقها أواخر ديسمبر الماضي، وتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية علي مدى يومين.





وتابع قائلا إن البرنامج التدريب تمثل في تدريب الشباب والفتيات على جرعة مكثفة من تشريعات العمل والقوانين ذات الصلة بحقوق وواجبات العامل في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن قانون رقم 10 لسنة 2018 وأحكام السلامة والصحة المهنية والانتقال بالمتدربين إلى تدريبهم على التنمية البشرية وإدارة الوقت.





وقالت عطيات سيد أبو زيد، مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل" باللجنة: إنه تم إضافة التدريب على العمل عن بُعد لذوي القدرات الخاصة تسهيلا للاستفادة من كفاءتهم ودمجهم بسوق العمل.





وقام أحمد جابر، وكيل المديرية، وفريق عمل المديرية، بتوفير 25 فرصة عمل مختلفة المتدربين بالبرنامج الأول، وانتهت فعاليات البرنامج بتوزيع شهادات التدريب للمتدربين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي وبمشاركة بعض أصحاب الأعمال الذين أثنوا كثيرا على حرص وزارة القوى العاملة للوصول للقرى والنجوع للبحث واكتشاف الكفاءات من ذوى القدرات الخاصة الذين هم بحاجة إليهم.