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فن

بمقطع فيديو.. نانسي عجرم تستعيد ذكريات طرح أغنيتها قلبي يا قلبي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واستعادت نانسي عجرم من خلال مقطع الفيديو، ذكريات طرح أغنيتها: "قلبى يا قلبى" والتى طرحتها منذ عام وحققت نجاحا كبيرا.

يذكر أن  نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".

من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".
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