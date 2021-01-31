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أخبار العالم

أكثر من 450 معتقلاً في ساعات.. المظاهرات تجتاح مدن روسيا رغم البرد القارس

الأحد 31/يناير/2021 - 11:29 ص
المظاهرات تجتاح
المظاهرات تجتاح مدن روسيا رغم البرد القارس
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دعاء أبوهشيمة
ألقت الشرطة الروسية، اليوم الأحد، القبض على أكثر من 450 شخصا في مظاهرات حاشدة في سيبيريا والشرق الأقصى لروسيا، حيث خرج أنصار منتقد الكرملين أليكسي نافالني إلى الشوارع للاحتجاج على سجنه، ويأتي ذلك على  الرغم من موجة البرد القارس التي تشهدها البلاد.

وتنظم هذه المظاهرات رغم تحذيرات السلطات من تلبية نداء نافالني الذي لا يزال قيد الحبس بتهمة انتهاك شروط وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحقه سابقا بتهمة الاختلاس، منذ عودته أوائل يناير إلى روسيا من ألمانيا التي نقل إليها في أغسطس بعد تعرضه للتسميم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، من المقرر أن تشهد موسكو ومدن أخرى مظاهرات أيضا، في وقت لاحق من اليوم الأحد، وذلك في أعقاب احتجاجات كبيرة نهاية الأسبوع الماضي وهي جزء من حملة للضغط على الكرملين للإفراج عن أبرز معارض للرئيس فلاديمير بوتين.

واعتقل السياسي المعارض يوم 17 يناير بعد عودته من ألمانيا إلى موسكو حيث كان يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب في روسيا الصيف الماضي. ويتهم بوتين بالأمر بقتله، وهو ما ينفيه الكرملين.

وقالت الشرطة إن الاحتجاجات لم يصرح بها وسيتم فضها كما كانت في نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها اعتقال أكثر من 4000 شخص.

وفي مدينة فلاديفوستوك الواقعة في أقصى شرق البلاد، حيث بدأ الاحتجاج الساعة 0200 بتوقيت جرينتش ، منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى المركز،  وأجبرتهم على الانتقال إلى الواجهة البحرية والمياه المتجمدة لخليج أمور.

في الوقت نفسه، تستعد أكبر مدينتي في البلاد، موسكو وسان بطرسبورغ، لاحتجاجات اليوم، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فرض قيود ملموسة على حركة النقل العام وسط المدينتين.

وقررت السلطات منع الدخول والخروج اليوم في سبع محطات مترو وسط موسكو، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال في عدد من شوارع وسط العاصمة.

وفي بطرسبورغ، أغلقت السلطات ساحة قصر الشتاء وسط المدينة، مع انتشار قوات أمنية إضافية في شارع نيفسكي وسط المدينة.

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