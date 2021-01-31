الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة





ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرا عن تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة، وعنونت: "العقد الفرعوني لـ ميسي الذي يدمر برشلونة".





وأضافت الصحيفة أن عقد ميسي خلال الأربع سنوات مع برشلونة يقدر بـ 555.237 مليون يورو، حيث يحصل على 138 مليون يورو سنويًا.





وأكدت الصحيفة أن عقد ميسي يتضمن مكأفأة التجديد قيمتها 115.225 مليون يورو، وأخرى مكافأة ولاء قيمتها 77.929 مليون يورو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي حصل على 92 % من قيمة عقده مع برشلونة.





وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا العقد يدمر نادي برشلونة اقتصاديا، حيث كان سببًا في الأزمات المالية التي عاشها مجلس بارتوميو السابق.





وجاء وصف الصحيفة للإسبانية لعقد ميسي بـ الفرعوني، إشارة لضخامته، مثل المنشآت الضخمة التي شيدها الفراعنة قديما.





ويعد هذا العقد هو الأضخم في كرة القدم في التاريخ، حيث لم يسبق لأي لاعب كرة القدم الحصول على راتب يفوق 100 مليون يورو سنويًا.

فجّرت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" تفاصيل بشأن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البلوجرانا في الفترة من 2017 حتى 2021.