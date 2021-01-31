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برلمان

ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني

الأحد 31/يناير/2021 - 12:49 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل سفير أوكرانيا فى القاهرة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم سفير أوكرانيا بالقاهرة ايفهين ميكتينكو، الذي قام بتقديم التهنئة للمستشار عبد الرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معبرا عن أمله في أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون في المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبدالرازق تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني، وهو ما رحب به المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مثمنًا زيارة السفير الأوكراني، موكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

وأكد رئيس الشيوخ، ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الأوكراني لزيارة البرلمان الأوكراني في أقرب وقت.

وفي نهاية اللقاء قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع مجلس الشيوخ لضيفه والذي قام بدوره بإهدائه هدايا تذكارية تقديرًا له.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والسفير  عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية.
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
ميكتينكو لـ عبد الرازق: نرغب في إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني
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