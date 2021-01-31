التخطيط لـ 35 مشروعا بـ 15 مليار جنيه.. وزير النقل: إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية

أكد وزير النقل كامل الوزير أن الدولة المصرية تقوم بجهود لتطوير الموانئ البرية والجافة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية وعددها 7 موانئ لتسهيل حركة النقل والربط مع دول الجوار.





وقال الوزير خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان إنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جافا ومركزا لوجستيا علي مستوي الجمهورية فى مدن ( السادس من أكتوبر – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – بني سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- السادات – الطور – السلوم – قسطل – ارقين ) بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل.





ولفت الوزير إلي إنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية مستطردا تم التخطيط لتنفيذ مشروعات بإجمالى عــدد (35) مشروعا وبإجمالى تكلفة ( 15) مليار جنيه.





وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (9) مشروعات بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه ومن أهمها: إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه وإنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه.





وقال الوزير إنه جار تنفيذ عدد (20) مشروعا بإجمالى تكلفة 5.7 مليار جنيه ومن أهمها: إنشاء أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان بتكلفة 2,750 مليار جنيه وأيضًا التطوير الشامل لميناء السلوم البري بتكلفة 1.650 مليار جنيه وميكنة التحصيل الكترونيًا لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل ) بتكلفة 20 مليون جنيه وتوريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه.





وتابع الوزير: من المخطط بدء تنفيذ عدد (6) مشروعات بإجمالى تكلفة 9 مليارات جنيه ومن أهمها :مشروع إنشاء ميناء جاف بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة حوالي 3,5 مليار جنيه وإنشاء عدد 2 مركز لوجيستى فى قسطل وأرقين على مساحة 238 فدان لكل مركز بتكلفة 5 مليارات جنيه وإنشاء محطات طاقة شمسية لتغذية ميناء قسطل البرى وميناء أرقين البرى بتكلفة 14 مليون جنيه وأيضًا تحديث انظمة المراقبة بالموانئ البرية بتكلفة 40 مليون جنيه.