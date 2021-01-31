ديو غنائى لأول مرة.. هيثم شاكر وهيثم نبيل يسجلان كانت غلطة

الأغنية من كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس الصوت مصطفى رؤوف وسيطرح البرومو الخاص بالأغنية خلال ساعات.





كان أعلن هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وكتب عبر فيسبوك "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالشفاء وبالصحة فى القريب العاجل.





وتصدر هيثم شاكر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل مصر، بعد حلقته في برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة ON E الفضائية.





وقام الفنان هيثم شاكر خلال لقائه ببرنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، بغناء أغنية لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا المستجد.



