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فن

حياتي فيلم هندي.. أصالة تقرر كتابة مذكراتها

الأحد 31/يناير/2021 - 04:15 م
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة أصالة، عن البدء فى كتابة مذكراتها بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، موضحة أنه من المقرر أن تضم عددًا من تفاصيل حياتها.
 
وقالت الفنانة أصالة، في تصريحات صحفية، إن مذكراتها لم تسِئ إلى شخص ولكنها ترصد فيها التحولات الكثيرة التى مرت بها والشخصيات التى قابلتها فى حياتها. 

وأضافت الفنانة أصالة، أن حياتها تستحق أن تتحول لفيلم هندى لأن التفاصيل التى تحتويها لا تصدق مثل الأفلام الهندية. 

يذكر أنّ الفنانة أصالة والدة شام انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بتصريحات جديدة للنجمة السورية أصالة أثناء حوارها مع مجلة "زهرة الخليج" الإماراتية، على هامش مشاركتها في الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الرابع، حيث أكدت أن الظروف التي واجهتها خلال العمل على ألبومها الجديد "لا تستسلم" من المستحيل أن تتكرر طيلة حياتها.

وأوضحت الفنانة أصالة نصرى أنها بدأت العمل على الألبوم منذ بداية أزمة كورونا وخلال فترة الحظر، وذلك بعد انفصالها فورًا عن زوجها المخرج طارق العريان، كاشفةً عن أنها كانت تعيش حالة من الألم والمعاناة والصدمة.

وقالت الفنانة أصالة "إن الألبوم بكل ظروفه مستحيل أن يتكرر في حياتي، الألبوم عملت عليه منذ بداية انتشار فيروس كورونا وبداية الحظر في مصر، وكانت هناك معاناة وكنت في أسوأ مراحل حياتي على الإطلاق".

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