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رياضة

الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة

الأحد 31/يناير/2021 - 05:08 م
كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد
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ريهام بكير
وصل الان كأس العالم لكرة اليد ، إلى ستاد القاهرة ، استعدادا لتسليمه الى الفريق الفائز من مباراة الدنمارك و السويد ، التي تجمع المنتخبين بعد قليل في نهائي البطولة التي تختتم في السادسة و والنصف بصالة الاستاد ، بحضور وزير الرياضة وسفيرى الدولتين المتباريتن  على اللقب. 


ومن المقرر أن يتم تسليم الكأس عن طريق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة ، و وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

و يشهد النهائى ممثلو دولتى السويد وبولندا لاستلام الراية التنظيمية للبطولة، حيث تنظم الدولتان النسخة المقبلة من البطولة رقم 28، والمقرر إقامتها بعد عامين. 

وقام وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة بالتقاط صورة تذكارية مع كأس البطولة قبل نزوله إلى ملعب الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي. 

وكشف وزير الرياضة أن وصول السويد والدنمارك للمباراة النهائية يدل على أن منتخب مصر كان مشواره غاية فى القوة ونتائج مصر أمامهما كانت مشرفة، مؤكدا أن سفراء العالم أشادوا بمنتخب مصر والتنظيم الرائع طوال البطولة والإجراءات الطبية المشددة ضد فيروس كورونا.
الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة
الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة
الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة
الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة
الدنمارك ضد السويد.. وصول كأس العالم لكرة اليد ستاد القاهرة
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