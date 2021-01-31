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رياضة

قبل الغلق.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رجب عمران مهاجم المقاصة

الأحد 31/يناير/2021 - 06:23 م
طارق أبو العينين
طارق أبو العينين مع رجب عمران
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عبدالله هشام
أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع رجب عمران لاعب نادي مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأنهى مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا، المفاوضات مع نادي المقاصة بنجاح، ووقع اللاعب على عقود الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا، في حضور طارق أبو العينين نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة.

وانتقل أحمد أمين أوفة مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف المقاصة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ضمن اتفاقية صفقة رجب عمران.

وأشاد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بإمكانات رجب عمران الفنية والبدنية، مشددا على أن اللاعب سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة.
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