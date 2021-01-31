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أعنف من كورونا.. تعرف على فيروس نيباه الخطير

الأحد 31/يناير/2021 - 06:52 م
فيروس نيباه
فيروس نيباه
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حمزة شعيب
كشف الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو بالصين، حقيقة ما تردد عن وجود فيروس أخطر من كورونا .

وقال عطية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"فيروس نيباه موجود منذ  عام 1999وينتقل  عن طريق الفاكهة أو اللحوم في حالة إصابته للخنازير والأغنام ".

وأوضح :" الفيروس سريع الإنتشار ونسب الوفاة فية تصل من 50% إلى  75%".

وأشار أستاذ الفيروسات إلى أن فيروس نيباه ليس لها تطعيم لانه فيروس متحور ، ويصيب الجهاز التنفسي والعصبي وقد يؤدي للوفاة.

وأكد أستاذ مساعد الفيروسات الطبية إلي أن إصابات الفيروس منذ ظهور عام 1999 وحتي الآن لا تتجاوز العشرات ولم يصل للدرجة الوبائية موضحا خلال عشرين عاما لا تتجاوز إصابته 10 آلاف حالة ولكن أعنف من كورونا.

ونوه إلى ان منظمة الصحة العالمية صنفت نيباه علي أنه من أعلي 10 فيروسات عدوي.
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