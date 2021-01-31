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توك شو

«القمر المكتمل» يتسبب في وفاة نجمة البوب العالمية صوفي

الأحد 31/يناير/2021 - 08:01 م
نجمة البوب العالمية
نجمة البوب العالمية صوفي
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ندى عبد العزيز
توفيت المغنية والمنتجة الأسكتلندية في موسيقى البوب والإلكترونية «صوفي» عن عمر يناهز 34 عامًا في حادث مروع، حسبما أعلنت شركتها الإنتاجية في بيان رسمي، وفقًا لتقرير قناة "سكاي نيوز".

وأوضح التقرير أن البيان الذى نُشر على "تويتر" من قبل شركتها الإنتاجية، وأفاد بأن "صوفي" صعدت أعلى المنزل لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت.

صوفي زيونة كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وأصدرت أغنيتها المنفردة الأولى «لا شيء يقال» nothing to say عام 2013.

وُلدت صوفي في مدينة جلاسكو الأسكتلندية وعملت مع فنانين مثل مادونا وتشارلي إكس سي إكس، ورُشحَت لجوائز «جرامي» عام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص إلكتروني عن أسطوانتها الأولى التي أشاد بها النقاد على نطاق واسع.

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