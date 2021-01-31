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أخبار البلد

طالبة مصرية بألمانيا: وزيرة الهجرة تؤمن بمشاركة الشباب والاستماع لآرائهم

الأحد 31/يناير/2021 - 07:49 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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سعيد العربي
قالت أمينة حلمي، طالبة إدارة أعمال دولية بجامعة ريوتلنجن في ألمانيا، إنها فخورة بمشاركتها في انطلاق استراتيجية شباب الدارسين بالخارج، مؤكدة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يدعم التواصل البناء والفعال بين الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، مشيرة إلى أن اختيار الشباب للتعريف بها وبمنصة الحوار بين الشباب المصري بالخارج يعد خطوة جيدة من وزارة الهجرة؛ إيمانًا من السفيرة نبيلة مكرم بأهمية مشاركة الشباب والاستماع لآرائهم وإدماجهم فيما يتعلق بهم من مبادرات وفعاليات.

وأضافت أمينة خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج أنها تشارك في منحة تدريبية (internship) في الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ ذلك المكان الذي يقدم نموذجًا فريدًا لإعداد وتأهيل وتدريب الشباب في مجالات مختلفة، لتوفير كوادر شبابية وضخ خبرات جديدة في شرايين الجهاز الإداري للدولة. 

وأشادت أمينة بما تقدمه الأكاديمية من مجهودات كبيرة بقيادة الدكتورة رشا راغب، مضيفة أنها تعرفت على مبادرة «شباب مصر الدارسين بالخارج»، والتي انطلقت بزيارة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وتضمنت نحو 17 زيارة ولقاء مع مسئولي الدولة لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات.

وبدأت اليوم فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتعد الاستراتيجية إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفة ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية. 

وتتضمن الاستراتيجية ربطا لشباب المصريين بالخارج والفرص المتاحة للتدريب والعمل، بالإضافة إلى الفعاليات التي تطلقها الوزارة للشباب المصري بالخارج، بالإضافة إلى عرض روابط الطلاب المصريين بالخارج وطرق التواصل معهم، لتسهيل مهمة الدارسين الجدد.

وفي إطار استدامة التواصل مع أبنائنا الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة تقرر تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض، خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا. 

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