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فن

شيماء سيف تريند رقم 1 على اليوتيوب بمشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت"

الأحد 31/يناير/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة شيماء سيف، تريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب" بمشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت" كما إقترب الفيديو من كسر حاجز المليون مشاهدة.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.
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