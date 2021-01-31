شيماء سيف تريند رقم 1 على اليوتيوب بمشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت"

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.





مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.



