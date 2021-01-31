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أخبار البلد

وليد فاروق: اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية تلبى طموحات المجتمع المدني

الأحد 31/يناير/2021 - 09:27 م
وليد فاروق
وليد فاروق
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أماني نوار
قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ، ان الحقوقيين انتظروا اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وهي اللائحة التي تنظم عملها بشكل اكثر وضوح.

واكد وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " ان اللائحة التنفيذية حملت الكثير من طموحات العاملين في المجتمع المدني المصري الذي يسعي الي مزيد من الحرية وعدم تقييد العمل الاهلي في مصر الا ان اللائحة شهدت تقيدا في ما يخص المبلغ الذي تتقبلة الجمعية تبرعا الا يزيد عن خمسمائة جنيها وفيما علي هذا يجب ان يكون التبرع عن طريق البنك فهذا يعتبر تزيد في استخدام الحق ويجب رفع القيود عن هذه الاجراءات لصعوبة تنفيذه.


كما أن هناك أمور اخري تحتاج الي تعديل ولكن يجب اعطاء هذه اللائحة الوقت من اجل رؤية تنفذها والاخطاء التي من الممكن ان تنكشف من خلال التطبيق العملي ومن اجل تنفيذ هذا يجب ان نتبع عدد من الاجراءات اهمها علي الاطلاق هو التدريب الجيد للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي والادارات المختلفة المتعاملين مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية بشان معرفتهم باللائحة وكيفية توفيق الاوضاع من خلالها وكيفية التعامل مع الجمعيات وتعديل المسار بما يساهم بشكل كبير بمساعدة الجمعيات والمؤسسات الاهلية بتلقيام بدورهم.



وقال وليد أن الجمعيات الاهلية تسعي الي قانون ينظم عملها وﻻئحة تنفيذيه نعمل من خﻻلها من اجل تطوير العمل الاهلي في مصر والقيام بدورها بايجابية ولكن في نفس الوقت اطالب وزارة التضامن الاجتماعي ان تستمع لكافة الانتقادات الموجهة للائحة التنفيذية ومحاولة تعدليها كما اطالبهم بانشاء مكتب شكاوي تابع للادارة المركزية للمؤسسات والجمعيات من اجل حل المشكلات التي من الممكن ان تنشئ بناءا علي تطبيق اللائحة بايجابية دون تقييد او تمييز.

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