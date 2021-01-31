ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل هناك اختبار للكشف عن فيروس نيباه؟.. أستاذ فيروسات يجيب

الأحد 31/يناير/2021 - 10:27 م
الخفافيش سبب تواجد
الخفافيش سبب تواجد فيروس نيباه
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إنه من أجل التعامل مع فيروس " نيباه " الجديد ، تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل التدابير الاحترازية ، ولابد من تطبيق إجراءات معينة .

وأضاف " أيمن الشبيني " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ، أن هذه الاجراءات تنحصر في السلوك الصحي السليم للأفراد ، مشيرًا إلى أن هناك اختبار يجرى للكشف عن هذا الفيروس .

وتابع أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ، أن هذا الفيروس له مؤشرات وأعراض نستطيع من خلالها التعرف عليه ، مشيرًا إلى أن الأعراض تصيب الجهاز التنفسي أيضًا ، مثل : السعال والالتهاب وضيق التنفس .

وأشار " الشبيني " ، إلى أن سبب الكشف عن هذا الفيروس ، هو زيارة مجموعة من السياح من الصين إلى تايلاند ، وبدأوا  فى اجراء المسحات لمعرفة حالات الإصابة بكورونا ، ولكن كانت نتائج المسحات وجود فيروس آخر هو نيباه .

وأكمل ، أن هذا الفيروس منتشر في معظم دول آسيا مثل : تايلاند ، وماليزيا ، وسنجابور ، وبنجلادش ، لأن هذه المنطقة تكثر بها  الخفافيش بشكل كبير للغاية ، بالإضافة إلى أنها تنتقل أيضًا إلى الخنازير ، مؤكدًا أن معدل انتشار الفيروس ضعيف .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات: وجود سلالة أخرى من كورونا يحتاج إلى لقاحات جديدة.. فيديو

أستاذ فيروسات يكشف الفرق بين الإنفلونزا وكورونا وكيفية التفريق بينهما ..فيديو

وباء يهدد العالم تنقله الخفافيش.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه القاتل

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول

مدير الحماية المدنية السابق يفجر مفاجآت عن حريق عمارة الهرم.. فيديو

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

بعد ظهور "مستريح" المنيا.. لميس الحديدى للبنوك: هتعملوا إيه فى انخفاض الفايدة على شهادات الاستثمار.. فيديو

سارة خليفة بصحبة لاعب الزمالك السابق: أخويا وبحبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد

شاهد.. إطلالة نانسي عجرم فى عيد ميلاد ابنتها برفقة زوجها