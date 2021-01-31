هل هناك اختبار للكشف عن فيروس نيباه؟.. أستاذ فيروسات يجيب

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إنه من أجل التعامل مع فيروس " نيباه " الجديد ، تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل التدابير الاحترازية ، ولابد من تطبيق إجراءات معينة .

وأضاف " أيمن الشبيني " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ، أن هذه الاجراءات تنحصر في السلوك الصحي السليم للأفراد ، مشيرًا إلى أن هناك اختبار يجرى للكشف عن هذا الفيروس .

وتابع أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ، أن هذا الفيروس له مؤشرات وأعراض نستطيع من خلالها التعرف عليه ، مشيرًا إلى أن الأعراض تصيب الجهاز التنفسي أيضًا ، مثل : السعال والالتهاب وضيق التنفس .

وأشار " الشبيني " ، إلى أن سبب الكشف عن هذا الفيروس ، هو زيارة مجموعة من السياح من الصين إلى تايلاند ، وبدأوا فى اجراء المسحات لمعرفة حالات الإصابة بكورونا ، ولكن كانت نتائج المسحات وجود فيروس آخر هو نيباه .

وأكمل ، أن هذا الفيروس منتشر في معظم دول آسيا مثل : تايلاند ، وماليزيا ، وسنجابور ، وبنجلادش ، لأن هذه المنطقة تكثر بها الخفافيش بشكل كبير للغاية ، بالإضافة إلى أنها تنتقل أيضًا إلى الخنازير ، مؤكدًا أن معدل انتشار الفيروس ضعيف .