هل هناك اختبار للكشف عن فيروس نيباه؟.. أستاذ فيروسات يجيب

قال الدكتور أيمن الشبيني ، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي ومدير المعاهد البحثية بمدينة زويل ، إنه من أجل التعامل مع فيروس " نيباه " الجديد ، تقوم منظمة الصحة العالمية بعمل التدابير الاحترازية ، ولابد من تطبيق إجراءات معينة .
وأضاف " أيمن الشبيني " خلال لقائه
مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع علىى فضائية " الحياة " ،
أن هذه الاجراءات تنحصر في السلوك الصحي السليم للأفراد ، مشيرًا إلى أن هناك
اختبار يجرى للكشف عن هذا الفيروس .
وتابع أستاذ
الفيروسات والطب الحيوي ، أن هذا الفيروس له مؤشرات وأعراض نستطيع من خلالها
التعرف عليه ، مشيرًا إلى أن الأعراض تصيب الجهاز التنفسي أيضًا ، مثل : السعال
والالتهاب وضيق التنفس .
وأشار " الشبيني " ، إلى أن سبب الكشف عن هذا الفيروس ، هو زيارة
مجموعة من السياح من الصين إلى تايلاند ، وبدأوا فى اجراء المسحات لمعرفة حالات
الإصابة بكورونا ، ولكن كانت نتائج المسحات وجود فيروس آخر هو نيباه .
وأكمل ، أن هذا الفيروس منتشر في معظم دول آسيا مثل : تايلاند ، وماليزيا ،
وسنجابور ، وبنجلادش ، لأن هذه المنطقة تكثر بها الخفافيش بشكل كبير للغاية
، بالإضافة إلى أنها تنتقل أيضًا إلى الخنازير ، مؤكدًا أن معدل انتشار الفيروس
ضعيف .