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كرم جبر: حظر النشر وإلغاء تراخيص البث سلطة أصيلة للأعلى للإعلام

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 م
كرم جبر
كرم جبر
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حمزة شعيب
أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن حظر النشر وإلغاء ترخيص البث لفترة مؤقتة سلطة أصيلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح كرم جبر خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي"والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإعلام المصري بأنواعه الخاص والحكومي أو الورقي والإلكتروني أو المواقع، جميعها إعلام وطني وشريف ووقف في ظهر الدولة المصرية وساندها خلال أزمة كورونا وحتى خلال السيول التي شهدتها مصر مؤخرا.

وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "آن الآوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة"، لافتا إلى أنه تم السيطرة على "الإعلام التهويجي" في أمريكا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا ما أسهم في احتوائها.

استطرد:"نريد أن يكون الإعلام المصري نظيف، ويمول من الشعب حتى يكون إعلام وطني محايد ومخلص"، مردفًا:"نريد أن يكون هناك رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت".

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