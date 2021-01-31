نجم مانشستر سيتي يعلن التعافي من كورونا.. فيديو

بعد غيابه عن أغلب المباريات هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي بسبب الإصابة بكورونا وإصابته بالركبة، عاد أجويرو مهاجم مانشستر سيتي مجددًا بعد أن أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعافيه تمامًا من كوفيد -19،





وقال:"اليوم تدربت في صالة الألعاب الرياضية بالنادي وسرعان ما سأعود للتدريب مع زملائي في الفريق، لا أستطيع الانتظار".





وكان أجويرو قد خضع لفترة عزل ذاتي بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قبل أن يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وخاض أجويرو الموسم الجاري ٩ مباريات وسجل هدفين ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة بيرنلي، الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة ٢٢ من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يُسافر على ميرسيسايد لمواجهة ليفربول، الأحد القادم 7 فبراير، على ملعب "آنفيلد"، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والعشرين.





ويذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، مع وجود مباراة مؤجلة للسكاي بلو.