نجم مانشستر سيتي يعلن التعافي من كورونا.. فيديو

بعد غيابه عن أغلب المباريات هذا الموسم مع فريق مانشستر سيتي بسبب الإصابة بكورونا وإصابته بالركبة، عاد أجويرو مهاجم مانشستر سيتي مجددًا بعد أن أعلن اليوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعافيه تمامًا من كوفيد -19،
وقال:"اليوم تدربت في صالة الألعاب الرياضية بالنادي وسرعان ما سأعود للتدريب مع زملائي في الفريق، لا أستطيع الانتظار".
وكان أجويرو قد خضع لفترة عزل ذاتي بعد مخالطته لأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قبل أن يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وخاض أجويرو الموسم الجاري ٩ مباريات وسجل هدفين ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة بيرنلي، الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة ٢٢ من الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم يُسافر على ميرسيسايد لمواجهة ليفربول، الأحد القادم 7 فبراير، على ملعب "آنفيلد"، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والعشرين.
ويذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف مانشستر يونايتد، مع وجود مباراة مؤجلة للسكاي بلو.