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محافظ الشرقية: حددنا 41 قرية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 11:52 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمد القاضي
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن نجاح مشروع تطوير الريف المصري يتوقف على المتابعة المستمرة له، معقبا أن هناك متابعة يومية للأعمال التي تتم علي أرض الواقع بالمحافظة.

وأضاف "غراب"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الوصول إلي القرى والنجوع التي لا تتوافر بها الخدمات الأساسية والتي تحتاج إلي هذه المبادرة.

وأشار محافظ الشرقية، إلي أنه تم الانتهاء من اختيار 41 قرية بمركز الحسينية، موضحا أن مركز الحسينية يمثل ثلث محافظة الشرقية، وسوف يستفيد 350 ألف مواطن بالمبادرة.

وأوضح محافظ الشرقية، أن مبادرة تطوير الريف المصري تتضمن الاهتمام بكافة الخدمات سواء الأساسية أو الترفيهية، معقبا: «سوف يتم العمل على جميع القطاعات، وسوف تنتهي المبادرة بنقلة كبيرة جدا بمركز الحسينية».

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