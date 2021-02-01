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المسحة الشرجية لـ كورونا.. «العليا للفيروسات» تكشف التفاصيل وحقيقة تحور الفيروس في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار
علقت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، على إمكانية استخدام المسحة الشرجية للكشف عن فيروس كورونا.

وأكدت "أنور"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الفيروس يأتي بأعراض مختلفة، وقد يصيب الجهاز الهضمي. 

وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، أن العلماء اكتشفوا الفيروس في البراز، مستدركة "لو فيه بديل له مش لازم نستخدم الطريقة دى، ومن سنة بنستخدم مسحة pcr". 

وفي السياق نفسه، أشارت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إلى أنه لم يثبت وجود تحور للفيروس فى مصر.

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