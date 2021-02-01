برشلونة يثأر من خسارة السوبر ويتفوق على بلباو بثنائية ويرتقي للوصافة





وثأر برشلونة بهذا الانتصار، من هزيمة السوبر الإسباني قبل أيام أمام بلباو في مواجهة شهدت طرد ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص النادي الكتالوني.











واستطاع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يفتتح التسجيل للبرسا في الدقيقة 20 من ضربة حرة مباشرة.











وسجل جوردي ألبا ظهير برشلونة هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49 من زمن المباراة، لتصبح النتيجة هدفا مقابل هدف.











وعند الدقيقة 74 سجل الفرنسي أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة وهدف الفوز بالمواجهة الصعبة.











ويعد هدف ميسي في المباراة هو الهدف 12 له بالليجا هذا الموسم، بينما هدف جريزمان كان الهدف السادس له بالدوري الإسباني.











وارتقى برشلونة لوصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متساويا مع ريال مدريد في نفس العدد من النقاط 40، ويبعد بفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.