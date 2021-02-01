فن بالعربي من كندا تبدأ أولى العروض والندوات أونلاين

تبدأ صفحة فن بالعربي عبر موقع التواصل الاجتماعي أولى عروضها السينمائية، من خلال العرض الخاص الأول للفيلم الفلسطيني "رمادي أزرق أبيض" للمخرج الفلسطيني الكندي "كرم أبوعلي". يوم الجمعة القادم، الخامسة مساءً بتوقيت مونتريال.





الفيلم تدور أحداثه حول شهادات الأسيرات المحررات ومعاناتهم اليومية في وثائقي مؤثر مدته ساعة في عرض مباشر يعقبه حلقة نقاشية على برنامج زووم مع المخرج كرم أبو علي.





ولد المخرج السينمائي الفلسطيني في 12 فبراير 1996 في رام الله بفلسطين. مدينة تبعد 10 كيلومترات عن القدس الشرقية المحتلة ، والمقسمة بعدد من نقاط التفتيش وسور "ضخم".





نشأ الشاب فيما يسمى بالضفة الغربية إنها منطقة تحكمها السلطات الفلسطينية ، ولكن من ناحية أخرى ، يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. إنه مكان تقل فيه الفرص ولا تسمع فيه الأصوات على الإطلاق. إنه المكان الذي لا يُنظر فيه إلى وظيفة في صناعة الترفيه على أنها مهنة دائمة.





"فيلم رمادي أزرق أبيض" والذي يغطي واحدة من أكثر الموضوعات حساسية وغير المعلنة. "إنه فيلمي المفضل لأنه غير وجهة نظري تجاه المجتمع الفلسطيني أثناء العمل عليه." هذا ما يقوله مخرج العمل كرم ويكمل قائلا إنه فيلم يستعرض التجارب السابقة للسجينات الفلسطينيات في ظل نظام الفصل العنصري في إسرائيل. أصبح مهتمًا بمتابعة هذا الفيلم ، بينما كان يقرأ مقالات عن السجينات والمشكلات التي يواجهنها ، ولاحظ قلة التفاصيل والاهتمام الذي تلقاه. "استغرق الأمر شهرين من البحث للعثور على شخصياتي في الفيلم وإقناعهم بالظهور على الشاشة." يشرح ، عندما سُئل عن تحديات إنتاج الفيلم. في فلسطين ، يرتبط الناس أو يعرفون بشخص كان أسيرًا ، لذلك ليس من الصعب الوصول إلى شخص ما.تتعرض السجينات للإيذاء النفسي واللفظي والتحرش الجنسي. أثناء استجوابهم.





وغالبًا ما يحدث العنف حيث يتسبب في صدمة دائمة. أيضًا ، تحتاج المرأة إلى احتياجات معينة مثل النظافة الشخصية ، حيث يتم تقييدها. في معظم الأحيان ، تتعرض النساء للتهديد مع أفراد أسرهن أو أطفالهن. يركز الفيلم على كل تجربة شهدها كل فرد في السجن وما تلاها من تأثير.يركز الفيلم على كل تجربة شهدها كل فرد في السجن وما تلاها من تأثير.يركز الفيلم على كل تجربة شهدها كل فرد في السجن وما تلاها من تأثير.





"العنصر الوحيد الذي أجده يمثل تحديًا ، هو كتابة محتوى بعيدًا عن السياسة. معظم صانعي الأفلام الفلسطينيين يكتبون وينتجون أفلامًا ذات ترجمة سياسية فقط ". يقول كرم. تعتبر السياسة من أهم الموضوعات التي يعثر عليها الفلسطينيون كل يوم يستيقظون فيه ، ليس لأنها فكرة آسرة ، ولكن لأن هذا هو واقعهم. قراءة الصحيفة أو مشاهدة الأخبار اليومية أو مشاهدة الأحداث كلها جزء من روتينهم. كونك فنانًا لا يمثل بلاده أو قضاياها السياسية ، يشبه تمامًا كونك فنانًا بلا رسالة ، لأن الناس أصبحوا يعتمدون على الفنانين أكثر من السياسيين لمعالجة ظروفنا.





كان الزوجان المصريان المقيمان بكندا يافا جويلي وكايزر موسى قد قدما تجربة اجتماعية فنية رائدة أثناء أزمة كورونا من خلال عدة صفحات على منصات التواصل الإجتماعي مثل صفحة “يافا للفنون والأعمال اليدوية” حيث يقومان بتحويل القصص التي يتم حكايتها للأطفال لمجموعة رسومات متحركة وأعمال يدوية باستخدام خامات معاد تدويرها ثم تطورت التجربة من خلال صفحة “فن بالعربي من كندا” ويتم من خلالها بناء جسر التواصل بين الفنانين العرب والكنديين بمشاركة تفاعلية من الجمهور.



