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سيارات

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:58 ص
سكودا اوكتافيا جي
سكودا اوكتافيا جي تك skoda octavia g tec
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اشرف عطية
بعد إطلاق البرنامج القومي لإحلال وتخريد السيارات، للحصول علي سيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، اشارت تقارير تؤكد اقتراب طرح سيارات تعمل بالغاز الطبيعي من الشركات الام , وبالفعل اكد اللواء محمد أنيس، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في ماخله ببرنامج هذا الصباح إن الدوله لديها استراتيجية لتنفيذ سياسة إحلال السيارات وتصنيعها  داخل أراضي جمهورية مصر العربية .


واكد أنيس أن الهيئة تعاقدت بالفعل مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع سيارات سكودا في مصر علي ان تكون بسعر قليل مع  امكانية تقسيطها وفي هذا السياق نطرح عليكم مواصفات سيارة سكودا التي ستعمل بالغاز الطبيعي من الشركة الام و بدون تحويل منظومة الوقود و هي السيارة سكودا اوكتافيا جي تك octavia g tec .

مواصفات سكودا اوكتافيا جي تك skoda octavia g tec

تعتمد سكودا اوكتافيا جي تك octavia g tec علي محرك سعة 1500 سي سي ويصل اجمالي مداها بالبنزين و الغاز حتي 700 كيلو متر و سيتم التبديل بين الغاز و البنزين دون شعور او تدخل السائق يدويا بل سستم بشكل الي بالكامل و هو ما يقضي علي مشكلة التحويل اليدوي داخل سيارات الوقود المزدوج .

مدي  سكودا اوكتافيا جي تك skoda octavia g tec

تعمل سكودا اوكتافيا جي تك octavia g tec بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وتتمتع بنطاق غاز يصل حتي 500 كيلو متر و ستعمل ايضا بمحرك هجين بتانك بنزين صغير سعة 9 ليترات،و خزانات CNG مثبته في السيارة من الاسفل اسوة  بالسيارات الكهربائية و التي تأتي ايضا ببطاريات في اسفل ارضية السيارة .

الية عمل محرك سكودا اوكتافيا جي تك skoda octavia g tec

خزانات سكودا اوكتافيا جي تك octavia g tec تتسح حتي 17.33 كجم من الغاز الطبيعي اي ما يعادل 38.2 رطلًا , وستتم عملية التبديل بين البنزين و الغاز الطبيعي فيها تلقائيا فيبدأ تشغيل المحرك بالبنزين عند انتهاء الغاز الطبيعي داخل الخزانات ووصول الضغط داخلها الي معدل أقل من 11 بار مما سيجعلها تنافس السيارات الهايبرد التي تسير بالبنزين و الكهرباء .
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec
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