مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

بعد إطلاق البرنامج القومي لإحلال وتخريد السيارات، لاستبدال السيارات القديمة واستلام سيارات أخرى جديدة بدلا منها تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي، يتساءل العديد من المواطنين عن أول ماركات ومواصفات السيارات المشاركة في المباردة بشكل رسمي، وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفاتها وجميعها تجميع محلي.
توجد 7 موديلات مشاركة في مبادرة تخريد السيارات بشكل رسمي حتى الآن، وقد تشارك شركات أخرى بموديلات سياراتها في المبادرة خلال الفترة المقبلة وحتى الآن لا يزال التقديم متاحا عن طريق الموقع الرسمي، وللتقديم اضغط هنا ليقوم الموقع الإلكتروني الخاص بتخريد السيارات.
مواصفات السيارت المشاركة في مبادرة تخريد السيارات.
1- نيسان سنترا nissan sentra
بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات جر أمامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثواني.
2- هيونداي النترا hyundai elantra HD
متاحة في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصانا، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.
3- هيونداي أكسنت hyundai accent RB
تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصانا وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.
متاحة في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 143 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر، تنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT.
4- شيفروليه أوبترا chevrolet optra
4- شيفروليه أوبترا chevrolet optra
5- لادا جرانتا lada granta
متاحة بمحرك 1600 سي سي 87 حصانا مع عزم 140 نيوتن يمكنها من الوصول لسرعة 100 كم/ ساعة خلال 11.6 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 172 كم/ ساعة، والسيارة متاحة مفتيس مانيوال و إصدار آخر بفتيس أوتوماتيك.
6- بي واي دي byd f3
6- نيسان صني nissan sunny
متاحة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن متر وتعمل بنظام الجر الأمامى، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 15.5 ثانية ومتاحة بفتيس أوتوماتيك.