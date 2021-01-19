مواصفات سيارات الإحلال والتجديد للملاكي المرحلة الأولى 2021.. صور

، يتساءل العديد من المواطنين عن أول ماركات ومواصفات السيارات المشاركة في المباردة بشكل رسمي، وفي هذا السياق نعرض عليكم مواصفاتها وجميعها تجميع محلي.

وقد تشارك شركات أخرى بموديلات سياراتها في المبادرة خلال الفترة المقبلة و

بشكل رسمي حتى الآن،

مواصفات السيارت المشاركة في مبادرة تخريد السيارات .





1- نيسان سنترا nissan sentra



بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر متصل بفتيس أوتوماتيك 5 سرعات جر أمامي يتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، خلال 10.9 ثواني.











2- هيونداي النترا hyundai elantra HD



متاحة في مصر بمحرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصانا، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.













3- هيونداي أكسنت hyundai accent RB



تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة 125 حصانا وبعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.













4- شيفروليه أوبترا chevrolet optra

متاحة في مصر بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 143 حصانا، بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر،

تنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT

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