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سيارات

أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 10:02 ص
نيسان سنترا nissan
نيسان سنترا nissan sentra
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اشرف عطية
تم إطلاق البرنامج القومي لإحلال و تخريد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي سيتيح استبدال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما او اكثر بسيارات أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي".

جائت المرحله الاولي الخاصة بتخريد السيارات في معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4-6 يناير الجاري ولكن لا يزال التقديم متاح عن طريق الموقع الرسمي و للتقديم اضغط هنا .

يقوم الموقع الإلكتروني الخاص بتخريد السيارات بأستقبال الطلبات من المواطنين و ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وبعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد من دعم الدوله بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد و استكمال باقي الخوات لأستلام سيارتة الجديدة . 

حتي هذة اللحظة توجد 7 موديلات مشاركة في مبادرة تخريد السيارات بشكل رسمي وقد تشارك شركات أخرى بموديلات سياراتها في المبادرة خلال الفترة المقبلة و سنوافيكم بالتحديث اولا بأول فور صدورة رسميا .

الموديلات المشاركة في مبادرة بتخريد السيارات .

بى واى دى byd f3  

شيفروليه أوبترا chevrolet optra

هيونداي أكسنت hyundai accent RB 

هيونداي النترا hyundai elantra HD

لادا جرانتا lada granta

نيسان سنترا nissan sentra

نيسان صني nissan sunny


أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور
أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور
أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور
أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور
أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور
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