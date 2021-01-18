أول الموديلات المشاركة رسميا في مبادرة إحلال و تخريد السيارت المرحلة الأولى.. صور

تم إطلاق البرنامج القومي لإحلال و تخريد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والذي سيتيح استبدال السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما او اكثر بسيارات أخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج "البنزين والغاز الطبيعي".
جائت المرحله الاولي الخاصة بتخريد السيارات في معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4-6 يناير الجاري ولكن لا يزال التقديم متاح عن طريق الموقع الرسمي و للتقديم اضغط هنا .
يقوم الموقع الإلكتروني الخاص بتخريد السيارات بأستقبال الطلبات من المواطنين و ستقوم وزارة الصناعة بمراجعة هذه الطلبات بالتعاون مع الجهات المعنية، وسيتم التواصل مع مقدم الطلب بعد استيفاء كل الشروط ، وبعد الموافقة على الطلب، سيقوم المستفيد من دعم الدوله بتجهيز المستندات المطلوبة والتوجه إلى أحد البنوك لبدء برنامج التمويل وتسليم السيارة القديمة للتخريد و استكمال باقي الخوات لأستلام سيارتة الجديدة .
حتي هذة اللحظة توجد 7 موديلات مشاركة في مبادرة تخريد السيارات بشكل رسمي وقد تشارك شركات أخرى بموديلات سياراتها في المبادرة خلال الفترة المقبلة و سنوافيكم بالتحديث اولا بأول فور صدورة رسميا .
الموديلات المشاركة في مبادرة بتخريد السيارات .
بى واى دى byd f3
شيفروليه أوبترا chevrolet optra
هيونداي أكسنت hyundai accent RB
لادا جرانتا lada granta
نيسان سنترا nissan sentra
نيسان صني nissan sunny