موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور



اعلنت شركة شيفروليه CHEVROLET و ام جي MG طرح موديلات ضمن سيارات مبادرة الاحلال خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المنعقد في ارض المعارض في الفترة من 3 - 6 يناير الجاري .





و توجد في المعرض مبادرة الاحلال طرازات متنوعة تعمل بالغاز الطبيعي بهدف استبداله بدل من الوقود في مصر و قدمة شركة ام جي MG سيارتها ام جي MG 5 التي تعمل بالغاز الطبيعي والمحول للعمل بالغاز وليس بمحرك غاز .





تأتي ام جي mg 5 بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 انش تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت.







و قامت شركة شيفروليه ايضا بطرح سيارتها شيفروليه أوبترا chevrolet optra الجديدة في المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و تم تحويل السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra الي العمل بالغاز الطبيعي و كانت لها مشاركة بارزة في المعرض .







شيفروليه أوبترا chevrolet optra تأتي بكماليات إضافية في الفئات الاعلي تجهيزا منها الايرباج وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع إلكترونى بطريقة «EBD» و فتحة سقف و جنوط سبور .







و كانت سيارة ام جي MG 5 و شيفروليه أوبترا chevrolet optra ضمن سيارات التجميع المحلي ضمن مشروع الاحلال للسيارات القديمة بأخري جديدة بهدف الحفاظ علي البيئة .

ظهرت السيارة ام جي MG 5 في المعرض بمحركها الاصلي 1500 سي سي بقوة 120 حصان و عزم دوران 150 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات .