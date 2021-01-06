ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
صدى البلد
Advertisements
اشرف عطية
اعلنت شركة شيفروليه CHEVROLET  و ام جي MG طرح موديلات ضمن سيارات مبادرة الاحلال خلال فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المنعقد في ارض المعارض في الفترة من 3 - 6 يناير الجاري .

و توجد في المعرض مبادرة الاحلال طرازات متنوعة تعمل بالغاز الطبيعي بهدف استبداله بدل من الوقود في مصر و قدمة شركة  ام جي MG سيارتها ام جي MG 5 التي تعمل بالغاز الطبيعي والمحول للعمل بالغاز وليس بمحرك غاز .

ظهرت السيارة ام جي MG 5 في المعرض بمحركها الاصلي 1500 سي سي بقوة 120 حصان و عزم دوران 150 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات .

تأتي ام جي mg 5 بها مصابيح أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية ضبط كهربائي للمرايا الجانبية وفي الداخل يتوفر لها مقاعد أمامية بنظام التعديل وشاشة عرض 8 انش تعمل باللمس مع نظام صوت مع 4 مكبرات صوت.

و قامت شركة شيفروليه ايضا بطرح سيارتها شيفروليه أوبترا chevrolet optra الجديدة في المعرض الأول لتكنولوجيا واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و تم تحويل السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra الي العمل بالغاز الطبيعي و كانت لها مشاركة بارزة في المعرض .

 شيفروليه أوبترا chevrolet optra تأتي بكماليات إضافية في الفئات الاعلي تجهيزا منها الايرباج وأنظمة تشغيل الفرامل بتقنية «ABS»، مع توزيع إلكترونى بطريقة «EBD» و فتحة سقف و جنوط سبور .

و كانت سيارة  ام جي MG 5 و شيفروليه أوبترا chevrolet optra ضمن سيارات التجميع المحلي ضمن مشروع الاحلال للسيارات القديمة بأخري جديدة بهدف الحفاظ علي البيئة .
موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور
موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور
موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور
موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا الرسمية في مصر

شيفروليه تطلق الوحش المخيف سوبر بان chevrolet suburban z71 موديل 2021 .. صور

مقارنة بين نيسان صني nissan sunny 2020 وشيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra .. صور

شيفروليه تطرح ترافيرس 2021 Chevrolet traverse بتعديلات رياضية مبهرة.. صور

بعد انطلاق فاعليات معرض إحلال السيارات.. شاهد| أسعار ومواصفات سيارات الغاز في مصر وكيفية التحويل

مدير سوق السيارات بمدينة نصر: مبادرة الإحلال هي تكملة الوجهة الحضارية للدولة

ترشيحاتنا

الأهلي يقيد والتر بواليا في الميركاتو الشتوي.. واتحاد الكرة يرد

ريال مدريد سبب تراجع أداء محمد صلاح مع ليفربول.. تفاصيل

بعد استئناف الرحلات البحرية للسعودية.. زحام بمكاتب تأكيد الحجز بسفاجا

حقنة لمسة العصب.. فيفي عبده تكشف تفاصيل مرضها

بشرى سارة بشأن فعالية لقاح موديرنا ضد السلالة الجديدة لـ كورونا

أنباء صادمة.. اختبارات كورونا لا تكشف سلالة جنوب إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور

أنيقة ومميزة .. 10 صور تكشف عن إطلالات جنات في عيد ميلادها

موتوسيكل بنلي benellli شبيه هوندا هورنت و كوازاكي.. سعره ومواصفاته