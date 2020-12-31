شيفروليه تسير على خطى فيراري.. وتخطط لطرح كمارو SUV .. صور

موستنج ماخ إي ford mustang mach e تفكر جنرال موتورز في

بعد طرح شركة فورد عملاق صناعة السيارات الامريكية التابعة لجنرال موتورز للسيارةتفكر جنرال موتورز في تصنيع سيارة كمارو SUV بتصميم مائل للكوبيه وسقف مائل مثل بي ام دبليو X6 .





وتفكر جنرال موتورز في طرح شيفروليه كمارو SUV بنفس قوةـ موستنج ماخ إي ford mustang mach e مع نسخ أعلى أداء بدفع رباعي وموتورين كهربائيين للبقاء في المنافسة مع نسخ أقوى بـ 332 حصانا و459 حصانا.









وطرحت مؤخرا فورد السيارة موستنج ماخ إي ford mustang mach e الكهربائية بالكامل وأطلقت علي الاصدار اسم gt performance بقوة 480 حصانا وعزم دوران 860 نيوتن متر.











وقامت فورد بتبسيط مجال فورد موستانج ford mustang 2021 واختصاره، مثل توقف فئات شيلبي GT350 وGT350R للتركيز على GT500 الجديدة بقوة 760 حصانا و هي قوة هائلة علي سيارة كوبية مما وضع العملاء في حيرة هل تريد فورد طرح سيارات كوبيه قوية أم سيارات suv .









ومن الواضح ان عملاء فورد غير راضين عن هذا القرار لحبهم الشديد للطرازات الكوبيه القوية ولا يفضلون تحولها لسيارات كبيرة suv وتغيير التوجه مثل شركة فيراري التي أعلنت مؤخرا خطتها لطرح سيارات كبيرة suv وأيضا عملاؤها غير راضين عن هذا الامر.

