مواصفات وأسعار فورد إيكو 2021 في السوق المصري ..صور

كشف وكيل فورد في مصر، أسعار سيارات فورد ايكو سبورت موديل 2021، في السوق المصري، وينتمي هذا الطراز لفئة سيارات SUV، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، وسعة السيارة 1000 سي سي، وينتج قوة 123 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران 170 نيوتن، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات.
أما أبعاد السيارة فطولها 4273 مم ، العرض 2075 مم ، مع ارتفاع 1653 مم ،كما أن السيارة متاحة في الاسواق بفئتين ، كما دعمت سيارات فورد إيكو سبورت موديل 2021 بالكثير من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة مثل الوسائد الهوائية ، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، ونظام مراقلة ضغط الإطارات .
اما الفئة الثانية من فورد فيوجد بها جميع الكماليات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل زؤ التشغيل ، وإيقاف المحرك ، وفتحوغلق السيارة بدون مفتاح ، وجنوط رياضية 17بوصة ، وحساسات ركن خلفية ، كما يوجد بها حساسات ركن خلفية ، وحساسات مطر ، والشبكة الامامية من الكروم ، ومسند يد أمامي .
اقرأ أيضا، تعتمد على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، وذلك في غضون 11.6 ثانية، بالنسبة لاستهلاك الوقود فهو 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .
أما أبعاد السيارة فطولها 4273 مم ، العرض 2075 مم ، مع ارتفاع 1653 مم ،كما أن السيارة متاحة في الاسواق بفئتين ، كما دعمت سيارات فورد إيكو سبورت موديل 2021 بالكثير من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة مثل الوسائد الهوائية ، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، ونظام مراقلة ضغط الإطارات .
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اما الفئة الثانية من فورد فيوجد بها جميع الكماليات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل زؤ التشغيل ، وإيقاف المحرك ، وفتحوغلق السيارة بدون مفتاح ، وجنوط رياضية 17بوصة ، وحساسات ركن خلفية ، كما يوجد بها حساسات ركن خلفية ، وحساسات مطر ، والشبكة الامامية من الكروم ، ومسند يد أمامي .
سعر السيارة في السوق المحلي وفقا للوكيل هي :
فورد Trendبسعر 325 ألفا
اما سعر الفئة الثانية فورد Sport ن بقيمة 370 ألفا