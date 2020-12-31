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سيارات

مواصفات وأسعار فورد إيكو 2021 في السوق المصري ..صور

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشف وكيل فورد في مصر، أسعار سيارات فورد ايكو سبورت موديل 2021، في السوق المصري، وينتمي هذا الطراز لفئة سيارات SUV، وهي مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، وسعة السيارة 1000 سي سي، وينتج قوة 123 حصان، بالإضافة إلى عزم دوران 170 نيوتن، ومتصل بناقل حركة 6 سرعات.
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فورد إيكو، تعتمد على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، وذلك في غضون 11.6 ثانية، بالنسبة لاستهلاك الوقود فهو 5.8 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم .

أما أبعاد السيارة فطولها 4273 مم ، العرض 2075 مم ، مع ارتفاع 1653 مم ،كما أن السيارة متاحة في الاسواق بفئتين ، كما دعمت سيارات فورد إيكو سبورت موديل 2021 بالكثير من المواصفات القياسية ووسائل الامن والسلامة  مثل الوسائد الهوائية ، وفرامل مانعة للإنغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، ونظام مراقلة ضغط الإطارات .
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كما تحتوي على مجموعة من الكماليات وأبرزها مثبت سرعة ، وتحكم كهربائي للمرايات الجانبية ، ومصابيح امامية وخلفية، مع مصابيح LED وتكييف يدوي وجنوط رياضية 16 بوصة ، بالإضافة إلى شاشة تاتش 8 بوصة .

اما الفئة الثانية من فورد فيوجد بها جميع الكماليات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات مثل زؤ التشغيل ، وإيقاف المحرك ، وفتحوغلق السيارة بدون مفتاح ، وجنوط رياضية 17بوصة ، وحساسات ركن خلفية ، كما يوجد بها حساسات ركن خلفية ، وحساسات مطر ، والشبكة الامامية من الكروم ، ومسند يد أمامي .

سعر السيارة في السوق المحلي وفقا للوكيل هي :
فورد Trendبسعر 325 ألفا 
اما سعر الفئة الثانية فورد Sport ن بقيمة 370 ألفا

فورد ايكو سبورت جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى


سعر ومواصفات فورد ايكو سبورت 2021 - ايجي كار


أوتو جميل" يكشف عن فورد ايكو سبورت موديل 2021 رسميًا في مصر - ايجي كار

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