فورد تكشف الستار عن نسخة من أيقونتها Mustang بمحرك كهربائي

أزاحت فورد النقاب عن نسخة كهربائية من أيقونتها موستانج، والتي تختلف عن الموديل التقليدي ، وذلك من حيث الهيكل بشكل كامل، ولكن أوضحت الشركة الامريكية أن سيارتها الجديد ، التي تحمل اسم MAC، فهي تختلف عن الموديل التقليدي من السيارة من خلال التخلي عن خطوط الكوبية لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
ويتمتع هذا الموديل بطول 4.71 متر ، كما تسع لـ 5ركاب ، 402 لتر في حيز الامته ، والتي قد تصل إلى 1.420 لتر، وذلك فضلا عن 100 لتر إضافة في المقدمة ، وذلك بفضل قاعدة العجلات بطول 3 متر كما تتمتع القمرة بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والازرار ، حتى أن فورد استبدلت مقابض الأبواب بالمستشعرات.
كما تقدم فورد السيارة ببطارية قياسية 7 كيلووات ساعة ، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.
وتتوفر النسخة بمجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي قوة يمتد بين 198 كيلووات /269حصان ، 258 كيلووات، كما تترواه قيم تسارع السيارة ، والتي تزن 2.2 طن ، وذلك من الثبات إلى 100 كلم/ سي من 5.1 ثانية إلى 6.2 ثانية بينما تقف السرعة القصوى.
ويتمتع هذا الموديل بطول 4.71 متر ، كما تسع لـ 5ركاب ، 402 لتر في حيز الامته ، والتي قد تصل إلى 1.420 لتر، وذلك فضلا عن 100 لتر إضافة في المقدمة ، وذلك بفضل قاعدة العجلات بطول 3 متر كما تتمتع القمرة بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والازرار ، حتى أن فورد استبدلت مقابض الأبواب بالمستشعرات.
كما تقدم فورد السيارة ببطارية قياسية 7 كيلووات ساعة ، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.
وتتوفر النسخة بمجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي قوة يمتد بين 198 كيلووات /269حصان ، 258 كيلووات، كما تترواه قيم تسارع السيارة ، والتي تزن 2.2 طن ، وذلك من الثبات إلى 100 كلم/ سي من 5.1 ثانية إلى 6.2 ثانية بينما تقف السرعة القصوى.