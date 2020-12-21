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سيارات

فورد تكشف الستار عن نسخة من أيقونتها Mustang بمحرك كهربائي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت فورد النقاب عن نسخة كهربائية  من أيقونتها موستانج، والتي تختلف عن الموديل التقليدي ، وذلك من حيث الهيكل بشكل كامل، ولكن أوضحت الشركة الامريكية أن سيارتها الجديد ، التي تحمل اسم MAC، فهي تختلف عن الموديل التقليدي  من السيارة من خلال التخلي عن خطوط الكوبية لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.

ويتمتع هذا الموديل بطول 4.71 متر ، كما تسع لـ 5ركاب ، 402 لتر في حيز الامته ، والتي قد تصل إلى 1.420 لتر، وذلك فضلا عن 100 لتر إضافة في المقدمة ، وذلك بفضل قاعدة العجلات بطول 3 متر كما تتمتع القمرة بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والازرار ، حتى أن فورد استبدلت مقابض الأبواب بالمستشعرات.

كما تقدم فورد السيارة ببطارية قياسية 7 كيلووات ساعة ، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يترواح من 400 إلى 610 كلم.

وتتوفر النسخة بمجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي قوة يمتد بين 198 كيلووات /269حصان ، 258 كيلووات، كما تترواه قيم تسارع السيارة ، والتي تزن 2.2 طن ، وذلك من الثبات إلى 100 كلم/ سي من 5.1 ثانية إلى 6.2 ثانية بينما تقف السرعة القصوى. 


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