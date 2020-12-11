كره الزراعة وأحب الميكانيكا.. قصة نجاح هنري فورد عملاق السيارات الأمريكية

يعتبر هنري فورد واحدا من أهم رجال الأعمال في العالم، ومالكا لأشهر ماركات السيارة العالمية، والذي واجه العديد من الصعوبات بكل قوة وإرادة ليصل لتحقيق ما يحلم به ويتمناه.





ولد هنري فورد في 30 يوليو 1863 بولاية ميشيجان وعاش ضمن أسرة بسيطة تعمل في الزراعة التي لم يكن يجبها ولا يحب العمل فيها على الإطلاق حيث كان اهتمامه منصبًا فقط على تعلم أمور الميكانيكا، وعندما بلغ 16 من عمرهِ سافر إلى مدينة ديترويت وعمل هناك كمتدرب ميكانيكي









تم تعيينه كرئيس المهندسين بالشركة، وفي سنة 1896 قام هنري بالتعاون مع الميكانيكي جيم بيشوب بتصنيع أولى اختراعاته والتي أطلق عليها اسم الدورة الرباعية وباعها بقيمة 200 دولار.









استطاع هنري فورد أن يُطوّر تصاميمه لإنشاء عربة ذاتيّة الدفع، وفي سنة 1896 تمكن من صنع هذه العربة والتي تدعى فورد، وفي ذات العام التقى مع المخترع توماس أديسون الذي شجعهُ على تطوير عربتهِ بشكلٍ أكبر.





وبعد العديد من المحاولات تمكن هنري فورد سنة 1903 من تأسيس شركة فورد للسيارات، هذهِ الشركة التي أنتجت سنة 1908 سيارة T التي حققت مبيعات هائلة في العالم.





ومنذ ذلك الوقت اكتسب هنري فورد شهرة واسعة في العالم بسبب رؤيته الإقتصادية المتطورة، وعمل على تطوير نظام العمل في مصانع شركة فورد، وأصبح عماله يتقاضون راتبًا ثابتًا.





وقرر منحهم نسبة من الأرباح، كما وأسس في الشركة مجموعة من الأقسام مثل قسم الشؤون الإجتماعيّة الذي كان يعمل على مراقبة سلوك الموظفين ومدى ابتعادهم عن الشرب والمقامرة





واستمر هنري فورد بتطوير آلية خط التجميع المتحرك في الشركة إلى أن رفع من وتيرة العمل والإنتاج، وساهم بذلك في تخفيض سعر السيارات المُنتجة، إلى أن شكلت سياراتهُ نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية









تزوج هنري فورد سنة 1888 من كلارا جين برانيت، ورزق منها بابن يدعى أدسل، وفي سنة 1945 بدأت صحته تتراجع إلى الوراء وهذا ما دفعه وذلك ليعلن استقالته من الشركة وأوكَل إدارتها إلى حفيده هنري فورد الثاني، وبعد مرور عامين من تقاعدهِ توفي عن عمريناهز 83 عامًا نتيجة إصابته بنزيف في الدماغ.



