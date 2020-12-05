فورد تطور محركا جديدا أقوى من جودزيلا ford godzilla engine

فورد ford عملاق صناعة جودزيلا ford godzilla engine سعة 7300 سي سي الشهير كشفت شركةعملاق صناعة السيارات الامريكية أنها تعمل علي تطوير نسخة أكثر قوة من محرك V8سعة 7300 سي سي الشهير لفورد بقوة 430 حصان .





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وأكدت فورد ford أن المحرك الجديد سيكون أقوى من جودزيلا ford godzilla engine وقد نراه في موديلات سوبر ديوتي بيك أب القادمة Godzilla" V-8 for Super Duty Lineup .









حصل محرك جودزيلا ford godzilla engine على اهتمام واسع من شركات التعديل السيارات منذ انطلاقه، مع استخدامهم لشواحن توربو وسوبرتشارجر لتحسين قوته إلى 790 حصان و سنوافيكم بالتفاصيل الجديدة فور صدورها من فورد .





وطرحت فورد ford مؤخرا فئة جديدة أكثر قوة لموديل موستنج ماخ إي ford mustang mach e و اطلقت علي هذا الاصدار اسم gt performance بقوة 480 حصان وعزم دوران 860 نيوتن متر.





موستنج ماخ إي ford mustang mach e هي تحسن 21 حصان و30 نيوتن متر عن فئة ماخ إي GT الأقوى في المجال حاليًا وتتسارع GT بيرفورمانس الجديدة من الصفر إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.5 ثانية مع مدى كهربائي 378 كيلومترًا لكل شحنة.





الفئة الجديدة من السيارة موستنج ماخ إي ford mustang mach e حصلت على فرامل أكبر حجمًا في الأمام وجنوط 20 بوصة جديدة وإطارات بيريلي ومقاعد رياضية جديدة وستنطلقفي الأسواق منتصف عام 2021 .





جاء هذا الاعلان عن موستنج ماخ إي ford mustang mach e بعد قيام فورد بطرح فورد موستانج ford mustang الجديدة موديل 2021 والتي حصلت علي تحديثات محدودة .





و قامت فورد ford بوقف بعض حزم الأداء الاختيارية للسيارة فورد موستنج ماخ إي ford mustang mach e لانتقالها إلى فئة ماخ 1 الجديدة المزودة بمحرك V8 سعة 5000 سي سي بقوة 480 حصان وعزم 569 نيوتن متر و المحرك متصل بفتيس مانيوال من ست سرعات او فتيس اوتوماتيك من عشر سرعات .



