لحماية عمالها.. فورد تشترى 10 مجمدات فائقة التبريد لتخزين لقاح كورونا





وحتى الآن لم تكشف



يذكر أن كشفت شركة





وأعلنت فورد أن المقاعد الجديدة يمكن أن تصل لزاوية 180 درجة تقريبا، مع دعمها لمناطق أسفل الظهر والعنق خاصة للعاملين في مجالات التعدين والإنشاء وغيرها من هذه المجالات.





ويحتاج العمال في هذه المجالات للاسترخاء والقيلولة في شاحناتهم بين فترات العمل، بالإضافة إلى عدة مميزات اخرى للمقاعد الجديدة.



وقالت فورد إنها عملت كثيرا وعكفت على دراسة سلوكيات الاسترخاء لملاك الشاحنات في المقصورة الأمامية، وذلك لتطويرها بأفضل شكل ممكن لراحة ودعم الظهر والرقبة.



ووصفت آليات المقاعد الجديدة بالبسيطة والعملية، كما تشق فورد بأن المقاعد المائلة الجديدة ستكون محبوبة بين عملائها. وأكدت كيلي فيلكر المتحدثة باسم شركة فورد ان هذا الخطوة لتوفير اللقاح لعملائهم أيضا بصورة اختيارية، مؤكدة أن الشركة تدرس تفاصيل استخدام هذه المجمدات التي ستستلمها بنهاية العام الحالي.وحتى الآن لم تكشف فورد عن تكلفة شراء هذه المجمدات التي اشترتها بناء على خططها الخاصة دون تعاون مع الولايات والشركات الأمريكية.يذكر أن كشفت شركة فورد الأمريكية عن تزويد طراز F-150 لعام 2021 البيك أب بمقاعد مائلة جديدة للأسترخاء، وستتوفر في فئات بلاتينيوم وليميتد وكينخ رانش بشكل حصري.وأعلنت فورد أن المقاعد الجديدة يمكن أن تصل لزاوية 180 درجة تقريبا، مع دعمها لمناطق أسفل الظهر والعنق خاصة للعاملين في مجالات التعدين والإنشاء وغيرها من هذه المجالات.ويحتاج العمال في هذه المجالات للاسترخاء والقيلولة في شاحناتهم بين فترات العمل، بالإضافة إلى عدة مميزات اخرى للمقاعد الجديدة.وقالت فورد إنها عملت كثيرا وعكفت على دراسة سلوكيات الاسترخاء لملاك الشاحنات في المقصورة الأمامية، وذلك لتطويرها بأفضل شكل ممكن لراحة ودعم الظهر والرقبة.ووصفت آليات المقاعد الجديدة بالبسيطة والعملية، كما تشق فورد بأن المقاعد المائلة الجديدة ستكون محبوبة بين عملائها.



وتقدم فورد سياراتها بمحركات هجينة وذلك لجميع فئاتها ولكن بأسعار أعلى قليلًا، إذ يمكن الحصول على محرك V6 بسعة 3.3 لتر هجين مع إضافة 4.495 دولار أي حوالي 17 ألف ريال على ثمن السيارة الأصلي.

