تعرف على سعر و مواصفات فورد ايكو سبورت 2021 | صور

تتألق العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة فورد ، داخل الأسواق العالمية والمصرية للسيارات، وذلك عبر الإصدارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ولعل من أبرزها هي الايقونة التي تحمل إسم فورد ايكوسبورت بإطلالة 2021.





حصلت السيارة على العديد من وسائل السلامة والأمان والتي شملت، منظومة الوسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، و نظام لقياس ضغط الإطارات.





تعتمد فورد ايكو سبورت 2021 على قدرات الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 123 حصان، و عزم أقصى للدوران 170 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.





وبفضل هذه الامكانيات الفنية فيمكن لـ فورد ايكوسبورت أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية قدرها 11.6 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تقدر بـ 100 كم.





تمتعت فورد ايكو سبورت 2021 بالعديد من وسائل الرفاهية والتحكم، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم المختلفة، بالاضافة الى فتحة سقف، وخاصية تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، ومثبت سرعة، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فورد إيكو سبورت موديل 2021:





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TREND PLUS 2021 محرك 1000 سي سي تيربو بسعر 325 ألف جنيه.