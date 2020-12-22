من الزراعة إلى صناعة السيارات الأمريكية الشعبية .. من هو هنري فورد؟

يعتبر هنري فورد أحد أغنى رجال الأعمال في العالم ، وهو مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات Ford Motor Company ، ولد في 30 يوليو 1863 في واين كاونتي في ولاية ميشيغان في جرين فيلد تاون شيب وتوفي في 7 أبريل 1947 في ديربورن ، وكان الابن الأكبر لأبيه وعمل في الزراعة بعد أن قرر ترك المدرسة في الخامسة عشرة من عمره وكان جُل همه هو كيف تعمل الآلات والماكينات .









أعطاه والده هنري فورد ساعة جيب في بدايات سنوات مراهقته في عمر الخامسة عشرة، فككها فورد وأعاد تجميع ساعات الأصدقاء والجيران عشرات المرات، واكتسب من خلال ذلك سمعة مُصلح الساعات. في عمر العشرين، كان فورد يمشي أربعة أميال إلى كنيسته الأسقفية كل يوم أحد.









في عام 1879، ترك فورد المنزل ليعمل كميكانيكي متدرب في ديترويت، في البداية مع جيمس إف. فلور& بروس، ثم لاحقًا مع شركة ديترويت دراي دوك.









وفي عام 1882، عاد إلى ديربورن ليعمل في مزرعة العائلة حيث أصبح بارعًا في تشغيل المحرك البخاري المحمول المُصنع من قبل شركة وستينغ هاوس. وظفته لاحقًا شركة وستينغ هاوس في صيانة محركاتها البخارية.









وقال فورد انه في عام 1875، عندما كان عمره اثني عشر عامًا. تلقى ساعةً، وكان شاهدًا على عملية تشغيل محرك السيارة ، وهي أول مركبة تختلف عن المركبة التي تقودها الخيول أراها في حياتي . ثم صنع فورد في ورشة مزرعته عربة بخارية أو ما يشبه الجرار، وسيارة بخارية، لكنه كان يعتقد أن البخار لم يكن مناسبًا للآليات الخفيفة ، لأن المرجل كان يعتبر خطيرًا.









وبعد ذلك في عام 1885، سَنحت الفرصة لفورد لإصلاح محرك أوتو، وصنع دراجة من طراز الأربع عجلات في عام 1887 بقطر اسطوانة يبلغ بوصة واحدة، وشوط ترددي يبلغ 3 بوصات.









وفي عام 1890، بدأت شركة فورد العمل على صناعة محرك ثنائي الأسطوانات ، و في عام 1892 صرح فورد قائلا " أتممت صناعة أول سيارة مزودة بمحرك بقوة أربعة حصان واسطوانتين قطر كل منهما بوصتان ونصف، وشوط أسطوانة ترددي بلغ ست بوصات، وكان متصلًا بعمود مناولة وسيط من خلال حزام، ثم إلى العجلة الخلفية بواسطة سلسلة ".









على الرغم من أن فورد لم يخترع السيارة أو نظام التجميع، لكنه طوّر وصنع أول سيارة استطاع العديد من الأمريكيين من الطبقة الوسطى اقتناءها.









بينما طراز T أحدث إنتاجه ثورة في وسائل النقل والصناعات الأمريكية ، ونسب إليه مبدأ «الفوردية» الذي يعني الإنتاج الضخم للسلع الرخيصة المُقترن مع الأجور المرتفعة للعمال.









وكان لدى فورد رؤية عالمية بأن حماية المستهلك هي المفتاح للسلام ، نتج عن التزامه الشديد بخفض التكاليف بشكل ممنهج العديد من الابتكارات التقنية والتجارية، بما فيها نظام حق الامتياز الذي وضع وكالات بيع بالتجزئة على امتداد معظم أمريكا الشمالية وفي المدن الكبرى في ست قارات.









ترك فورد معظم ثروته الضخمة لمؤسسة فورد ونسّق لاستمرار سيطرة عائلته على الشركة بشكل دائم.







